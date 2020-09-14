Отопительный сезон в Челябинске планируют начать в конце сентября

Его старт зависит от погодных условий.

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Предварительной датой начала отопительного сезона в Челябинске назначен конец сентября, 27-28 числа. Именно тогда прогнозируется снижение температуры, при котором, согласно требованиям, в дома должно прийти тепло. При этом окончательное распоряжение на данный момент не подписано, а всё зависит от погодных условий, заявили «Первому областному» в пресс-службе администрации Челябинска.



«Есть норматив, который должен быть соблюдён для начала отопительного сезона — 5 дней среднесуточная температура не выше плюс 8 градусов. Сейчас мы смотрим долгосрочный прогноз и ориентируемся, что это произойдёт примерно к концу сентября»,— рассказали «Первому областному» представители городской мэрии.

Включить тепло уже сейчас могут социальные учреждения: детские сады, школы и больницы. Для этого нужно подать заявку в теплоснабжающую организацию. Сделать это могут и жильцы многоквартирных домов, подав заявление в управляющую компанию. Однако для этого необходимо соблюсти несколько условий: во-первых должна быть техническая возможность и достаточное количество собственников. Это значит, что по заявлению одного жителя тепло в доме не появится.

«Жители многоквартирных домов, у которых есть техническая возможность и приборы учёта, могут обратиться в свою управляющую компанию, а те сделают заявку в теплоснабжающую организацию, и им могут включить отопление до старта отопительного сезона. Вы должны у управляющей компании уточнить, существует ли на вашем доме техническая возможность включения отопления досрочно. Для этого должен быть прибор учёта и возможность подключения отдельно взятого дома. УК этой информацией располагает. Если она есть, то по заявлению собственников УК составляет заявку и подключает отопление в отдельно взятом доме»,— добавили в администрации Челябинска.

Отметим, что сейчас у челябинцев не предусмотрена оплата за отопление в сентябре. Однако, при подключении тепла необходимо будет заплатить за него на основании потреблённой энергии.