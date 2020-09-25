В Челябинской области начали включать отопление в социальных учреждениях

Распоряжения приняты в 41 из 43 муниципалитетов региона.

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В 41 из 43 муниципальных образований Южного Урала приняты распоряжения о начале отопительного сезона. Исключения составили Троицк и Челябинск. В регионе ведётся подключение к теплу объектов социальной сферы и жилищного фонда, сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.



В Снежинске, Катав-Иванском, Нязепетровском, Октябрьском и Пластовском районах к отоплению подключили 100% жилфонда и объектов соцсферы. В Верхнем Уфалее, Карабаше, Кыштыме, Озерске, Трехгорном, Усть-Катаве и в Верхнеуральском, Еткульском, Кизильском, Саткинском, Сосновском, Увельском и Уйском районах введено 90%. Ещё в 3 муниципальных образованиях подключены только объекты социальной сферы.

«Нужно учитывать, что запуск тепла занимает определенное время, так как требуется нагреть значительный объем теплоносителя, не допуская резкого нагрева. Температурные расширения могут повредить трубопроводы»,— рассказали «Первому областному» в региональном минстрое.

Даты начала отопительного сезона устанавливаются руководителями муниципальных образований в зависимости от климатических условий. При этом он должен начинаться когда среднесуточная температура воздуха в сохраняется ниже 8 градусов Цельсия течение пяти дней.

Напомним, 17 сентября совещание с главами в режиме ВКС провёл губернатор Алексей Текслер. Глава региона поручил учкорить подачу тепла в социальные учреждения.