Отопление в квартирах челябинцев появится не раньше следующей недели

В социальные объекты уже начало поступать тепло.

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В Челябинске постепенно начинается отопительный сезон. Тепло поступает в первую очередь в социальные объекты. Так, на утро 21 сентября, в мегаполисе батареи начали греть в 235 зданиях образования и здравоохранения.

«Подключили 36 школ, 172 детских сада, 16 больниц, 2 интерната. По заявкам продолжаем оперативно подключать все эти учреждения», — рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

В квартирах же жителей подачи тепла пока не предвидится. В администрации продолжают мониторить среднесуточную температуру. Для того, чтобы начать обогревать жилые дома, она должна продержаться на уровне ниже 8 градусов по Цельсию в течение 5 дней.

«По среднесуточной температуре в Челябинске с 15 сентября продолжаем вести мониторинг, пока температура ниже 8 градусов не опускалась. К выходным тоже ожидается потепление, поэтому будем продолжать мониторить, как только среднесуточная температура установится ниже 8 градусов в течение пяти дней — будем включать отопление в Челябинске», — добавил замглавы.

Напомним, для того, чтобы тепло в квартиру пришло раньше, можно подать заявку в управляющую компанию. Коллективное обращение будет рассмотрено, и, если в доме есть техническая возможность, отопление будет подключено индивидуально.