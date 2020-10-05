Челябинцам рассказали, куда обращаться в случае отсутствия отопления

Подача тепла в квартиры началась 28 сентября.

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Середина сентября в этом году в Челябинске выдалась довольно прохладной, поэтому подключать к теплу социальные объекты начали уже с 21 числа. В многоквартирные дома тепло начали подавать с 28 сентября, однако, как сообщил сегодня во время аппаратного совещания заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, многие люди до сих пор жалуются на отсутствие отопления.

«На сегодняшний день подключено 100% объектов социальной сферы, то есть больницы, школы, детские сады, все 62 котельные работают на 100%. На жилищный фонд теплоноситель подан на 100%, но отмечу, что продолжают поступать звонки от жителей. Это связано с отсутствием постоячного отопления. Здесь мы отрабатываем с управляющими компаниями максимально оперативно по каждому обращению»,— сообщил Александр Астахов.

Также чиновник добавил, что если у кого-то в квартирах до сих пор нет отопления, то челябинцам следует обращаться к диспетчеру Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по телефону: 8 (351) 263-21-21, и с этой заявкой сразу же начнут работать.