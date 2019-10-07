К вечеру тепло будет в каждом доме Челябинска

Без отопления остаются 14 домов в поселке Шагол.

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В Челябинске сегодня вечером все жилые дома должны быть подключены к отоплению. Проблемы на данный момент остаются только в 14 многоквартирных домах, расположенных в поселке Шагол. Котельная, распределяющая тепло в эти дома, находится на балансе министерства обороны. Устранить все неполадки и дать тепло в квартиры должны уже сегодня вечером.

«Теплоноситель со стороны города подан, вопрос остается в том, чтобы они у себя на месте с помощью котельной отрегулировали подачу тепла. По городу еще есть обращения, мы стараемся максимально быстро на них реагировать, чтобы провести точечные работы», — подчеркнула врип главы Челябинска Наталья Котова.

Работы по обращениям проводятся максимально оперативно, для того, чтобы устранить все неполадки, пока стоит теплая погода.

Но, по словам врип главы Челябинска, обстановка может измениться, поскольку каждый день в городе происходят аварии, порывы теплотрасс или иные неполадки.