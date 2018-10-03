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Жителям Ленинского района срезали все батареи перед отопительным сезоном

Собственники боятся замерзнуть в своих квартирах.
сегодня в 16:28
  |  Общество

В редакцию сайта «Первый областной» обратилась жительница Ленинского района Галина Вишнякова. По ее словам, в доме по улице Гагарина 10, где она недавно купила квартиру, летом начали делать капитальный ремонт. Еще в начале августа в комнате, на кухне, в ванной и туалете работники срезали все батареи и трубы. То же самое, по словам женщины, сделали и в других квартирах пятиэтажки. Жители надеялись, что до начала отопительного сезона им установят новые коммуникации. Однако батареи на место так и не вернули.

Управляющая компания в начале августа срезала трубы у тех собственников, кто согласился. За один день срезали трубы, отнесли в металлолом. До сих пор нет ни батарей, ни труб. Рабочие здесь ходят, но никакой работы нет. У нас в доме 10 подъездов, он старый, советской постройки, в каждом подъезде срезали примерно у половины квартир. Самое главное, никаких подвижек нет. Вчера вечером наткнулась на начальников, спросила, когда начнутся работы, они говорят, что могут завести ко мне трубы только через соседку сверху, а там никого нет. Я поднялась наверх, там женщина, пенсионерка, говорит, что к ней никто не приходил, хотя она сидит дома целыми днями, она на улицу не выходит, потому что инвалид. Фасад еще как-то ремонтируют, но не отопление. — рассказала сайту «Первый областной» Галина Вишнякова.

Галина Вишнякова писала письма в управляющую компанию, прокуратуру Ленинского района, региональному оператору по капитальному ремонту. Но вразумительного ответа женщина так и не получила. Сайт «Первый областной» узнал у регоператора, когда людям вернут батареи, ведь отопительный сезон уже стартовал.

Многоквартирный дом по адресу город Челябинск, улица Гагарина, 10 разделен на 4 секции. Монтаж и запуск системы теплоснабжения происходит посекционно и постоянно. По данным подрядной организации, завершение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения на данном доме запланировано до конца текущей недели. — рассказали сайту «Первый областной» представители регоператора по капитальному ремонту.

Представители регоператора обещают, что новая система отопления будет намного качественнее, чем предыдущая, с большей теплоотдачей. Сейчас собственников оповещают о начале проведения ремонтных работ, подрядная организация расклеивает объявления на подъездах, где указывают сроки и свои контакты.

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