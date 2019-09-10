Отопительный сезон начался в отдельных районах Челябинска

Паспорт готовности городу нужно получить к 15 ноября, но тепло уже пришло в ряд социальных учреждений.

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В Челябинске полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Об этом рассказала врип главы города Наталья Котова во время аппаратного совещания.

«Все идет в графике. К 15 ноября нам нужно получить паспорт готовности. В настоящий момент из 809 объектов 600 уже передали документы для проверки организаций. Также те объекты социальной сферы, где есть необходимость, могут написать заявление в теплоснабжающую организацию для проведения подключения», — заявила Наталья Котова.

Некоторые учреждения социальной сферы города уже обратились с такими заявлениями в адрес глав районов. Работа их теплоснабжению была начата.

«Жилые дома и социальные объекты к отопительному сезону подготовлены. Производится подключение отопления в детских садах по их письменным заявлениям. Отключенных от горячего водоснабжения домов в районе нет», — отчиталась в своем докладе в ходе аппаратного совещания Галина Гаврилова, глава Тракторозаводского района.

Напомним, в этом году главы муниципалитетов региона могут самостоятельно принимать решения о старте отопительного сезона. Кроме того, действуют и общепринятые нормы, согласно которым отопление должно прийти в дома, когда среднесуточная температура воздуха остановится на отметке +8 и перестанет подниматься выше.