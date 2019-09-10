Мусор после празднования дня города будут убирать еще несколько дней

В этом году мероприятия посетили более 170 тысяч человек.

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Мусор от прошедшего дня города в Челябинске будут убирать в течение нескольких дней. Об этом рассказала врип главы города Наталья Котова после сегодняшнего аппаратного совещания.

«Думаю, еще несколько дней мы будем убирать, потому что есть еще участки на городских магистралях и по внутриквартальным проездам, где был различный мусор. Хочется, чтобы горожане относились к своему городу бережнее, ведь когда человек утром просыпается и видит это, он интересуется: а кто же это все сделал?», — рассказала Наталья Котова.

Кроме того, врип мэра города обратилась к главам районов и управлению дорожного хозяйства с просьбой проконтролировать работу по уборке мусора.

«Обращаю ваше внимание на то, что нужно максимально быстро прибрать территорию города. Причем не только территорию у мусорных контейнеров, но и сухие ветки на улицах и просто мусор на газонах», — поручила Наталья Котова.

Также врип главы города предложила обратиться в следующем году напрямую к гражданам с просьбой ответственнее подходить к выносу мусора.