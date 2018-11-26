/ В голосовании за имя челябинского аэропорта появился лидер

Конкурс продолжится до конца ноября.

На сайте великиеимена.рф продолжается голосование за имя исторического деятеля, в честь которого назовут воздушную гавань Челябинска. На сегодняшний день в опросе приняли участие уже более 35 тысяч человек.

Всего на суд пользователей дано три варианта, отобранных в ходе обсуждений и соцопросов: физик Игорь Курчатов, конструктор-ракетостроитель Виктор Макеев и советский военачальник Борис Шапошников.

На данный момент именно имя Игоря Курчатова лидирует с голосовании. За него отдали свой выбор 59%. За Виктора Макеева проголосовало 25%, а за Бориса Шапошникова — 14%.

Отметим, что голосование в рамках проекта «Великие Имена России» продлится до конца ноября. Оставить свой голос можно на сайте (великиеимена.рф), позвонив по телефону 8−800−707−93−17, либо заполнив бумажную анкету на борту самолета. Результаты опроса будут объявлены 5 декабря.