Аэропорт Челябинска возобновил работу

Самолеты снова взлетают и садятся в столице Южного Урала.

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Челябинский аэропорт возобновил свою работу. В город уже приземлились все задержанные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Несколько самолётов отправились из Челябинска. Подробности сообщил пресс-секретарь Челябинского аэропорта Сергей Куклев.

«Сейчас в воздухе находятся четыре самолёта: два по направлению в Москву и два — в Санкт-Петербург. Один остаётся на земле в Уфе. Ещё в Челябинске задерживаются четыре рейса: два в Москву и два в Сочи. Посадка на борт, отправляющийся в столицу, была запланирована на 12:40, но, скорее всего, задержится ещё как минимум на полчаса», — рассказал Сергей Куклев.

Так, судя по онлайн-табло, рейсы N4 180 и EO 180 должны были вылететь в Москву ещё в 5:10 утра, однако потом время перенесли на 12:40. Сейчас самолёты всё ещё находятся в Челябинске.

Вылет рейсов WZ 816 и 5H 6816 в Сочи также задерживается, хоть и ненадолго: вылет был запланирован на 11:15, потом его перенесли на 12:30. Сколько ещё придётся ждать пассажирам посадки — пока неизвестно.

Напомним, задержка авиарейсов произошла сегодня утром из-за густого тумана. Подробнее можно узнать здесь.