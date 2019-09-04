Жители Троицка нашли на дороге трехлетнюю девочку

Прохожие вызвали на место полицию.

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В Троицке чуть не потерялась трехлетняя девочка. Инцидент произошел в посёлке Жиркомбинат. Местные жители увидели одинокую малышку, которая бегала рядом с проезжей частью и могла угодить под колёса. Узнать у ребёнка, почему она здесь одна, жителям не удалось. Горожане позвонили в полицию.

«После проведения мероприятий по установлению личности девочки и её законных представителей она была доставлена в социальный приют города Троицка», — рассказала Дина Репина, начальник ОПДН МО МВД РФ «Троицкий».

В социальном учреждении ребенок оставался всего час. После этого за ней приехали родственники.

«Как только девочка услышала голос матери в коридоре, она вскочила со стула. Тут было много родственников, все плакали. Потом, правда, выяснилось, что папа взял не все документы, подтверждающие факт родства, поэтому мы смогли выписать её, когда он с ними вернулся из дома», — рассказали работники приюта.

Отец девочки объяснил, что он решил быстро сбегать в магазин, оставив играющего ребенка в машине. Однако из-за того, что мужчина не заблокировал дверь, девочка вышла из автомобиля и убежала. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проверили условия проживания девочки, семья характеризуется с положительной стороны.