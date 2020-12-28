Открытие логоцентра Wildberries улучшит социальный климат в Миассе — прогноз экспертов

В объект инвестируют 2,6 миллиарда рублей

Одним из самых громких инвестиционных проектов 2020 года стала идея создания в Челябинской области логистического центра онлайн-ритейлера Wildberries. Местом для размещения масштабного объекта называется Миасс. Этот город был выбран как территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — там инвесторам даются различные налоговые льготы. Кроме того, компании важна близость к федеральной трассе М-5 . Летом ООО «Вайлдберриз» зарегистрировало дочернее ООО «ВБ Миасс» . В качестве направлений работы указаны складирование и транспортная обработка грузов. Логоцентр предполагается сдать в эксплуатацию в 2022 году. Также компания намерена создать в Миассе технопарк для малого и среднего бизнеса, где предприниматели смогут производить товары и сразу отгружать их на склад для продажи на маркетплейсе.

«Проект значим и необходим. Он вписывается в федеральную стратегию пространственного развития. Wildberries интересны логистические возможности Челябинской области. Из Миасса возможна быстрая доставка заказов в Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Оренбург, Магнитогорск, Казахстан. Место размещения логистического центра конкретно еще не определено. Инвестором и Минэкономразвития подбираются площадки. Также просчитываются затраты на строительство объекта. Наша задача — развиваться, поддерживать малый и средний бизнес. В регионе много магазинов, которые подходят для Wildberries. Они смогут продавать там товары», — прокомментировала первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

Создание в Миассе логистического центра Wildberries позволит привлечь 2,6 млрд рублей инвестиций. Городской бюджет в виде налоговых и неналоговых поступлений ежегодно будет получать 44 млн рублей. Открытие объекта поможет трудоустроить 2,5 тыс. человек (планируемая зарплата — от 30 до 60 тыс. рублей в зависимости от должности). Это существенно снизит напряжение на рынке труда. В городе зарегистрировано более 5 тыс. безработных.





О том, что появление крупного объекта станет поддержкой для местных предпринимателей, говорят и в самой компании. В Wildberries заявили, что «в одном из регионов, где в этом году был открыт новый распредцентр, продажи продукции локальных производителей на Wildberries выросли в шесть раз». Также отмечается, что логистический центр будет полезен жителям Миасса, поскольку им станут быстрее приходить посылки, заказанные в интернет-магазине . Местные компании смогут принять участие в обеспечении работы крупного объекта.

«В настоящий момент на рассмотрении компании находятся десятки предложений по размещению логистических центров в различных регионах страны. С правительством Челябинской области и администрацией Миасса у Wildberries было заключено предварительное рамочное соглашение относительно строительства одного из ЦООТ компании (центра обеспечения омниканальной торговли). Администрация Миасса предлагала нам на рассмотрение несколько земельных участков, но каких-либо решений еще не принято. Подчеркнем, что будут обязательно учтены пожелания жителей города», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Необходимость изучения мнения миасцев связана со скандалом, который разразился в городе в августе. Депутаты раскритиковали инвестиционный проект компании Wildberries. После к ним подключились жители города. Причиной стала убежденность людей в том, что после открытия логистического центра через старую часть Миасса будет проезжать несколько сотен фур ежедневно. В итоге узкие дороги придут в негодность. Также есть опасения, что в городе будут постоянные пробки.

В начале ноября в горсобрании Миасса состоялось обсуждение проекта строительства логистического центра Wildberries. На встрече выразили обеспокоенность по поводу неготовности инфраструктуры города к увеличению транспортной нагрузки. Было объявлено, что на капитальный ремонт дорог Миасса и создание объездной трассы в течение трех лет направят 1,2 млрд рублей. Это позволит снизить загрузку на улицы из-за трафика фур с товарами. На заседании рассказали, что в первые три месяца после ввода логистического центра в эксплуатацию через Миасс будет проходить до 70 фур в день, далее — 150. С выходом на проектную мощность по дорогам начнет проезжать до 350 фур. При этом через город уже проходит до 490 грузовых машин в день.





В начале декабря претензии к проекту высказала городская прокуратура. Произошло это после того, как в Миассе в конце ноября согласовали выделение земли на Тургоякском шоссе площадью более 100 тыс. кв. м для возможного строительства логистического центра Wildberries. Городские депутаты изменили назначение участка, на который претендует потенциальный инвестор, — его перевели в категорию «земли промышленного назначения». На заседании горсобрания представители регионального Минэкономразвития заявили, что интернет-ритейлер пока не сообщал официально о своих намерениях. Участок, по их словам, необходим для развития инвестиционного потенциала города.

«Это решение позволит предоставлять нашим потенциальным инвесторам земли под развитие промышленности. Да, мы рассматриваем этот вопрос с точки зрения предоставления земли Wildberries. Но надо понимать, что на сегодняшний день Wildberries не предоставил документы о том, на каком земельном участке они остановятся. Все земельные участки проходят несколько фильтров, есть инвестсовет при губернаторе. Wildberries выбрал Миасс, чтобы стать резидентом ТОСЭР, этот вопрос также будут рассматривать несколько комиссий», — отметила замминистра экономики Челябинской области Ирина Акбашева.

Прокуратура города объявила о том, что «в ходе проверки будет дана оценка законности предоставления земельного участка под строительство». В региональном минэкономе заявили, что их смущает такая формулировка. Участок выделили не именно Wildberries. Землю лишь перевели в категорию промышленных, и ее могут отдать любому другому инвестору.

«В конце ноября в городской думе Миасса Ирина Акбашева сообщила, что участок переводится в категорию промышленных земель для реализации инвестпроектов. Нас смущает формулировка, что прокуратура даст оценку законности выделения участка под строительство Wildberries. Они пока официально не претендуют на этот участок, им землю никто не выделял. Участок никому не предоставлен еще», — пояснили в пресс-службе Министерства экономического развития Челябинской области.

После этого стало известно, что компании Wildberries предложили рассмотреть для строительства объекта два участка в районе федеральной трассы М-5 . Создание логоцентра рядом с этой дорогой было бы лучшим вариантом, чем в самом городе, считают эксперты.





«Окончательно ли определено место? Статус ТОСЭР, который дает различные налоговые преференции, распространяется на весь Миасский городской округ. Поэтому логистический центр можно построить в другом месте, а не на дороге в город. Например, неподалеку от села Атлян, ближе к М-5. Но есть проблема — туда нужно тянуть сети, а это дорого. Проект, безусловно, должен быть в Челябинской области. Возможно, имеет смысл рассмотреть вариант размещения логистического центра в ТЛК „Южноуральский“, который хотят сделать особой экономической зоной. Там тоже будут различные налоговые льготы», — прокомментировала директор аналитического агентства So Invest Анастасия Кузьминова.

Схожую позицию высказал общественный представитель Агентства стратегических инициатив Дмитрий Довженко. Он считает, что логоцентр мог бы появиться в ТЛК «Южноуральский» или в районе Кыштыма, который расположен на пути в Екатеринбург и где есть хорошие дороги. Однако эксперт отметил, что создание объекта в регионе положительно скажется на экономике. Позитивные моменты строительства логоцентра нашел и экономист Сергей Гордеев.

«Объект современный и нужный. Он принесет оживление в жизнь города. Создание таких инфраструктурных объектов значимо для всех территорий. Выиграют от него и другие, соседние города. В таких проектах важна синергия, а пока что ее в горнозаводской зоне мало. Важно также то, что и куда будет возить Wildberries. Важен баланс. Доходы компании должны компенсировать ущерб городу», — пояснил Сергей Гордеев.

Политолог Андрей Лавров высказал мнение по поводу протестов против строительства логистического центра, подчеркнув значимость прихода в город крупного работодателя.

«Определенное противостояние проекту Wildberries, которое наблюдается в городе, носит искусственный, и не столько экономический, сколько чисто внутриполитический для города характер. Миасс ведь всегда был сложной в политическом плане территорией, где управлять городом пытались кланы, завязанные на малый и средний бизнес, в том числе околокриминального, а порой и чисто криминального характера. В последнее время эти кланы начали отстранять от возможности влиять на городские процессы, и поэтому они ведут себя в стиле „А Баба-яга против!“, поднимая бучу по любому поводу. И потом, появление в городе 2,5 тысячи рабочих мест с „белой“, официальной зарплатой — это удар прежде всего по тем, кто и сейчас платит своим сотрудникам немного и „по-серому“. Конечно, для них появление нового крупного легального работодателя — опасность, и серьезная», — отметил Андрей Лавров.

Окончательное решение о размещении логистического центра Wildberries примут после нескольких общественных обсуждений проекта. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Челябинской области после консультаций с общественной палатой Миасса. Определиться с планами по созданию объекта должна и сама компания Wildberries.