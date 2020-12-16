Пять молодых врачей Миасса получили ключи от новых квартир

Жилплощадь специалистам выделили в новостройках

В Миассе врачи городской больницы № 2 получили новые квартиры. Пять молодых специалистов — акушер-гинеколог Владислав Гущин, травматолог-ортопед Айгиз Тимербулатов, онколог Юрий Гафиатуллин, анестезиолог-реаниматолог Владислав Захаров и травматолог-ортопед Александр Шелекето стали обладателями заветных ключей. Их молодым врачам вручил главный врач ГБ № 2 Антон Криушов, который подчеркнул, что обладателями жилья стали медики дефицитных специальностей.



«И мы оставили небольшой резерв, чтобы привлечь в нашу больницу врачей первичного звена, а именно участковых терапевтов. Потому что именно тут кадровая проблема стоит наиболее остро»,— отметил Антон Криушов.

Еще три связки будут ждать своих обладателей. Как отметил Антон Криушов, более десяти лет Миасс не имел возможности предложить медработникам квартиры, однако теперь она появилась. Это стало возможным после того как региональное правительство выделило на эти цели около 200 миллионов рублей, порядка 13 из которых и поступили в миасскую горбольницу № 2.

«Для меня стало приятной неожиданностью, что я попал в число тех, кто получил ключи от квартиры в этом году. И сейчас меня переполняют только положительные эмоции. До этого я жил на съемной квартире. У меня не было возможности пригласить родителей в гости. Как только обустроюсь, позову их к себе, чтобы наконец-то показать место, где я работаю и город, в котором живу. Буду справлять новоселье в кругу близких и родных»,— подчеркнул травматолог-ортопед Айгис Тимербулатов.

Отметим, все квартиры были закуплены в новостройках. В районах, в которых стоят дома, также есть развитая инфраструктура.