В Миассе открыли крытый хоккейный модуль

Искусственный лед позволит юным спортсменам заниматься зимними видами спорта круглый год

В Миассе Челябинской области около стадиона «Труд» открылся хоккейный сборно-разборный утепленный модуль с искусственным льдом. Глава города Григорий Тонких уже посетил крытый модуль, а также там прошла первая игра. Об этом глава Миасса сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

«Открыли искусственный лед! Первая игра. Ветераны „Трактора“ — ветераны Миасса»,— написал Григорий Тонких.

Раньше юным миассцам, занимающимся зимними видами спорта, приходилось ездить тренироваться на крытые катки Златоуста и Чебаркуля. Тогда в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» было решено возвести утепленный модуль с искусственным льдом, который позволит детям заниматься круглый год.

Напомним, строительство разборного модуля стоимостью около 55 миллионов рублей началось еще весной этого года. В мае мэр Миасса лично посетил строительство спортивного объекта и отметил, все работы идут по плану и без отставаний. Подрядчик должен был сдать модуль еще в сентябре этого года, но что-то пошло не так, и сроки сдачи значительно затянулись. В середине декабря объем выполненных работ составил 95%, оставались последние штрихи: укладка белого материала, который заливали, наносили разметку и снова производили заливку. Таким образом подрядчик создавал эффект «белого льда», на котором хоккеистам отлично видно шайбу.

Пока на искусственном льду планируют проводить различные тренировки. Но власти города не исключают, что, если график будет неплотным, кататься там смогут и жители города.