/ Проезд в общественном транспорте Челябинска подешевеет

Расплачиваться наличными станет выгоднее.

Проезд в челябинских трамваях и троллейбусах подешевеет. За одну поездку пассажирам придется платить 20 рублей, а не 23, как раньше. Особенность нововведения в том, что оно будет распространяться только на наличный расчет. Стоимость проезда при условии оплаты транспортной картой останется той же.

На радость пассажирам и на зло частным перевозчикам снижают проезд. Тексты раздают водителям, чтобы они помогали информировать пассажиров. — сказано в группе Вконтакте Подслушано Челябинский транспорт.

По предварительной информации, акция носит временный характер и должна компенсировать снижение пассажиропотока из-за начала летних каникул. Стоимость проезда станет прежней с приходом осени.