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/ Колодцы-«ловушки» в центре Челябинска закроют до конца недели

Колодцы-«ловушки» в центре Челябинска закроют до конца недели

Рейд по недавно отремонтированным улицам провели в выходные.
сегодня в 14:29
  |  Общество

Улицы в центре Челябинска закатали в новый асфальт этим летом. Однако депутат Владимир Бурматов, борец за качественное дорожное покрытие, организовал рейд и нашел большой недочет. Им оказались открытые люки, некоторые из которых огорожены пластиком. В них, как утверждает депутат, после каждой поездки остаются части автомобилей. Между тем в центре Челябинска, где самый интенсивный трафик, дорожное покрытие должно быть идеальным.

Безобразная ситуация с люками в самом центре города. Я не понимаю, как такое можно было допустить, что открытые колодцы стоят на проспекте Ленина, на Энгельса. То есть в самом центре города, где огромный трафик, днем и ночью ездят машины и оставляют колеса, подвески, амортизаторы. Мы дали 4 рабочих дня, чтобы устранить это безобразие в центре города. За это время должны поднять люки, усилить конструкцию и сделать все, чтобы люди ездили по ровной дороге, а не убивали свои автомобили. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Бурматов.

Только на проспекте Ленина насчитали 150 колодцев-«ловушек». Их должны привести в надлежащий вид. Опрос автомобилистов дал понять, что улучшении качества дорог в городе заметно, но именно открытые колодцы портят впечатление.

Отметим, что ежегодно Челябинская область получает большую сумму на восстановление дорожного покрытия. Это заслуга губернатора Бориса Дубровского. Парламентарий Владимир Бурматов не забыл упомянуть об этом и выразил сожаление, что дорожники не всегда демонстрируют соответствующий затратам результат.

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