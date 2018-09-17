/ Акция «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ» для Коммерческих автомобилей Volkswagen

Вы сможете проверить безопасность авто и получить специальные выгодные предложения.

Автоцентр Керг официальный дилер, приглашает владельцев Коммерческих автомобилей Volkswagen c 2005 по 2014 г.в. на бесплатную проверку своих автомобилей:



24 — 28 сентября Crafter, Amarok;

01 — 05 октября Caddy, Caravelle, Multivan, Transporter, California.

В рамках акции вас ждут:

проверка безопасности коммерческих автомобилей Volkswagen в присутствии владельца;

консультации и рекомендации профессионалов;

специальные предложения сервиса на ремонт по выданным рекомендациям с выгодой 10%;

специальные цены на оригинальные детали и аксессуары с выгодой 20%;

тест-драйв новых коммерческих автомобилей

специальные предложения по trade-in с выгодой до 200 000 рублей

Уверенность за рулем начинается с заботы о вашем Volkswagen.

Подробная информация и запись на сервис по телефону: +7 (351) 259-68-88 или на сайте.

+7 (351) 259-68-88