/ Акция «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ» для Коммерческих автомобилей Volkswagen

Автоцентр Керг официальный дилер, приглашает владельцев Коммерческих автомобилей Volkswagen c 2005 по 2014 г.в. на бесплатную проверку своих автомобилей:
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24 — 28 сентября Crafter, Amarok;
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01 — 05 октября Caddy, Caravelle, Multivan, Transporter, California.
В рамках акции вас ждут:
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проверка безопасности коммерческих автомобилей Volkswagen в присутствии владельца;
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консультации и рекомендации профессионалов;
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специальные предложения сервиса на ремонт по выданным рекомендациям с выгодой 10%;
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специальные цены на оригинальные детали и аксессуары с выгодой 20%;
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тест-драйв новых коммерческих автомобилей
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специальные предложения по trade-in с выгодой до 200 000 рублей
Уверенность за рулем начинается с заботы о вашем Volkswagen.
Подробная информация и запись на сервис по телефону: +7 (351) 259-68-88 или на сайте.«Автоцентр Керг», официальный дилер Volkswagen,
454045, г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49б, стр. 1;
тел.: +7 (351) 259-68-88;
kerg.ru.
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