Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.28 -0.36 79.95 +0.18
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Акция «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ» для Коммерческих автомобилей Volkswagen

Акция «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ» для Коммерческих автомобилей Volkswagen

Вы сможете проверить безопасность авто и получить специальные выгодные предложения.
сегодня в 16:55
  |  Общество

Автоцентр Керг официальный дилер, приглашает владельцев Коммерческих автомобилей Volkswagen c 2005 по 2014 г.в. на бесплатную проверку своих автомобилей:

  • 24 — 28 сентября Crafter, Amarok;

  • 01 — 05 октября Caddy, Caravelle, Multivan, Transporter, California.

В рамках акции вас ждут:

  • проверка безопасности коммерческих автомобилей Volkswagen в присутствии владельца;

  • консультации и рекомендации профессионалов;

  • специальные предложения сервиса на ремонт по выданным рекомендациям с выгодой 10%;

  • специальные цены на оригинальные детали и аксессуары с выгодой 20%;

  • тест-драйв новых коммерческих автомобилей

  • специальные предложения по trade-in с выгодой до 200 000 рублей

Уверенность за рулем начинается с заботы о вашем Volkswagen.

Подробная информация и запись на сервис по телефону: +7 (351) 259-68-88 или на сайте.

«Автоцентр Керг», официальный дилер Volkswagen,
454045, г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49б, стр. 1;
тел.: +7 (351) 259-68-88;
kerg.ru.

Ищите нас в соцсетях:
vk.com/vwkerg;
www.facebook.com/vwkerg;
www.instagram.com/vwkerg.

Происшествия
Двух пострадавших рабочих саткинской котельной будут лечить врачи Челябинска
сегодня в 14:34
Двух пострадавших рабочих саткинской котельной будут лечить врачи Челябинска
Общество
Колодцы-«ловушки» в центре Челябинска закроют до конца недели
сегодня в 14:29
Колодцы-«ловушки» в центре Челябинска закроют до конца недели
Общество
12 королев приняли участие в финале конкурса красоты «Рожденная побеждать»
сегодня в 14:25
12 королев приняли участие в финале конкурса красоты «Рожденная побеждать»
Общество
«Лоси» и «Пингвины» стали результативными по сбору мусора на Всероссийских «Чистых играх»
сегодня в 14:10
«Лоси» и «Пингвины» стали результативными по сбору мусора на Всероссийских «Чистых играх»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Рабочий листопрокатного цеха упал в ванну с раскаленным цинком
сегодня в 18:16
Рабочий листопрокатного цеха упал в ванну с раскаленным цинком
Общество
Борис Дубровский: «Ответственность за подачу тепла в дома несут лично главы территорий»
сегодня в 17:31
Борис Дубровский: «Ответственность за подачу тепла в дома несут лично главы территорий»
Общество
Получить разрешение на охоту можно через Интернет
сегодня в 16:56
Получить разрешение на охоту можно через Интернет
Общество
Акция «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ» для Коммерческих автомобилей Volkswagen
сегодня в 16:55
Акция «НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ» для Коммерческих автомобилей Volkswagen
Происшествия
Рабочие травмировались в Сатке при порыве системы отопления
сегодня в 16:48
Рабочие травмировались в Сатке при порыве системы отопления
Политика
Глава Коркинского района отказался от кресла мэра
сегодня в 15:59
Глава Коркинского района отказался от кресла мэра
Общество
Подлежащие замене бойлеры могут прослужить еще один сезон
сегодня в 15:41
Подлежащие замене бойлеры могут прослужить еще один сезон
Политика
Карт-бланшем для региона назвали встречу губернатора с администрацией президента
сегодня в 15:16
Карт-бланшем для региона назвали встречу губернатора с администрацией президента
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6