/ Семь районов Челябинска останутся без горячей воды 15 мая. График

Отключения пройдут в городе в 6 этапов.

Первый этап отключения горячего водоснабжения в Челябинске стартует 15 мая. Без воды останутся жители всех семи районов города до 29 мая. В распоряжении сайта «Первый областной» есть график отключений, в котором указаны улицы и дома, попавшие в первый этап опрессовки.

Первый этап гидравлических испытаний пройдет в период с 15 по 29 мая 2018 года. Данный этап включает в себя шесть опрессовочных участков, в каждом из которых будет ограничиваться подача тепловой энергии. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе «Уральской теплосетевой компании».

Советский и Центральный районы

Ленинский район

Калининский район

Курчатовский район

Тракторозаводский район

Металлургический район

Напомним, ранее стало известно об отключении отопления в домах горожан. Тепло перестанет подаваться с 14 мая.