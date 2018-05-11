/ Челябинцы останутся без отопления после морозных выходных

Горожанам стоит готовиться к отключениям горячей воды.

Челябинские власти приняли решение об окончании отопительного сезона. Распоряжение подписал мэр Челябинска Евгений Тефтелев. По версии чиновников, температура в городе отвечает нормативам и позволяет отключить подачу тепла в квартиры горожан. Трубы в некоторых домах стали холодными уже сегодня, 10 мая.

Отопление в домах и учреждениях города будет отключено с 14 мая. Все организации, обслуживающие системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы города Челябинска, должны обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения указанных объектов на летнюю схему. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Также отметим, что с 15 мая начнутся плановые отключения горячего водоснабжения. Сайт «Первый областной» опубликует график по районам в ближайшее время.

По прогнозу Челябинского гидрометцентра, в столице Южного Урала в ближайшие выходные ожидаются минусовые температуры ночью. В воскресенье, 14 мая, воздух охладится до минус 1 градуса. Дневные показатели поднимутся до плюс 15 градусов.

Напомним, ранее отопительный сезон завершился в нескольких городах Челябинской области. Без тепла уже остались Магнитогорск, Троицк и Миасс.