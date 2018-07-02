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Тысячи челябинцев вновь останутся без горячей воды

В южноуральской столице стартует очередной этап опрессовки.
сегодня в 11:43
  |  Общество

Во вторник, 3 июля, горячую воду отключат в трех районах Челябинска. Новый этап опрессовки стартует в 499 жилых домах, 39 детских садах, 17 учебных и 14 лечебных учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города. Это четвертый этап. Работы завершат 17 июля. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернётся раньше. — пояснили в мэрии.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 2 июля, горячую воду начнут отключать в домах, которые обслуживают местные котельные. В список попали поселок Сосновка, Мелькомбинат, ЧВВАКУШ, Федоровка. Подробнее даты и адреса можно уточнить здесь.

Коммунальщики уточняют: срок опрессовки могут продлить, если произойдет какая-либо аварийная ситуация или понадобится дополнительный ремонт.

Адреса домов, попавших под 4 этап опрессовки:

Калининский район

Курчатовский район

Центральный район

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