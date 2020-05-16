Первые признаки тяжёлой формы COVID-19 назвали эксперты

Если они появились, необходимо сразу же обращаться к врачу.

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Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по всему миру. У кого-то болезнь протекает бессимптомно, у других людей начинаются осложнения. Но как узнать, в какой форме будет протекать болезнь? Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в эфире «Первого канала» перечислил три главных признака того, что COVID-19 будет протекать в тяжёлой форме.

«В первую очередь поднимается температура тела выше 38,5 градусов. Затем возникает кашель, а за ним — одышка. Это большая частота дыханий — от 20 до 30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом»,— рассказал эксперт.

Елена Малышева, врач и телеведущая, добавила, что особую настороженность должна вызвать именно одышка. Если она появилась, то человека нужно срочно госпитализировать.

Ещё одним признаком тяжёлой формы болезни врачи назвали цианоз — посинение кожного покрова и слизистых. А недавно российские врачи сообщили, что у нескольких пациентов появился серозный перитонит, что является нетипичным проявлением коронавирусной инфекции.

Напомним, на 15 мая в России подтверждено 262 843 случая заболевания COVID-19. Свыше 58 тысяч выздоровели, более 2 тысяч инфицированных скончались.