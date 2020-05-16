Два человека с COVID-19 умерли за сутки в Челябинской области

98 новых инфицированных находятся в городских больницах.

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На утро 16 мая в Челябинской области зарегистрировано 1609 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 98 случаев COVID-19. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 1039 человек. Инфицированные находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

543 южноуральца выздоровели и выписаны из больниц. 9 человек переведены в больницы других регионов по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека. Пациентка 79 лет, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет (сопутствующий COVID-19). Пациент 71 год, хроническая обструктивная болезнь лёгких 4 стадия (сопутствующий COVID-19)»,— добавили в Минздраве.

Напомним, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Напомним, несмотря на то, что президент России Владимир Путин сообщил о прекращении нерабочих дней в стране, по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера режим самоизоляции в регионе продлён до 31 мая, а значит, до этого числа сохраняются все ранее введённые ограничения.