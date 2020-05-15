В Челябинской области зафиксировано 73 новых случая Covid-19

Общее число заболевших составляет 1511 человек.

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Семьдесят три новых случая коронавируса зафиксированы в Челябинской области за прошедшие сутки. За весь период пандемии число подтверждённых случаев Covid-19 составило 1511, сообщает Минздрав Челябинской области.



«На утро 15 мая в регионе подтверждены 1511 случаев заболевания Covid-19, + 73 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Больных Covid-19 — 990 человек. За сутки выписано 58 человек. Всего 496 пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ведомства.

Девять человек были переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы РФ. Не обошлось без летальных исходов. Скончалась 96-летняя пациентка с Covid-19 в качестве сопутствующего заболевания.

«За прошедшие сутки умер 1 человек: пациентка 96 лет, повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, сопутствующий Covid-19»,— добавили в минздраве.

Отметим, что что все желающие могут в любое время суток обратиться по телефону горячей линии регионального минздрава: 8 (351) 240-15-16. Также открыта горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88 и предпринимателей: 8-800-350-24-74. За психологической помощью обращайтесь по номеру: 8-351-269-77-77.