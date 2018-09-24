/ Отказавшихся вывозить мусор подрядчиков проверит прокуратура

Проверяется законность причин, по которым подрядчики прекратили деятельность.





Отказом перевозчиков вывозить мусор занялись прокуратура и Контрольно-счетная палата. Организации проверяют законность причин, из-за которых подрядчики прекратили деятельность. Тем временем, территорию, находившуюся в их ведении, сейчас приводят в порядок за счет дополнительных ресурсов ООО «ЦКС».

По состоянию на понедельник образовался дефицит в размере 48 единиц техники. Они сегодня замещены 31 машиной с большей вместимостью за счет другого механизма прессования. Другая проблема в старых контейнерах. Город работал со старой техникой с боковой загрузкой, а у нас задняя. Так что мы 1,5 тысячи контейнеров в город привозим, чтобы старые металлические убирать и ставить на их месте пластиковые. Мы пришли вместо 4 перевозчиков, и того объема техники, что есть сейчас, хватает на город, нужно только отладить работу. — рассказал радио «Business FM Челябинск» директор ООО «ЦКС» Алексей Бубнов.

На данный момент проблемными остаются те территории, которые обслуживал ООО «ГорЭкоЦентр+».