/ Кабмин утвердил необходимость отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял трехлетний план.

Правительство России утвердило план по отказу от долевого строительства в пользу банковского сопровождения. Свою подпись под решением поставил премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщил глава Минстроя Михаил Мень, передает ТАСС. Вместе с ведомством в разработке плана принимали участие Минфин, Центробанк и Агентство ипотечного жилищного кредитования. Известно, что план состоит из трех этапов, на его реализацию потребуется 3 года.



В нем приведен перечень законов и подзаконных актов, направленных на регулирование условий постепенного изменения способов привлечения средств граждан для строительства и на внедрение механизмов проектного финансирования через уполномоченные банки. — цитирует Михаила Меня «Газета».



Напомним, ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский однозначно высказал о долевом строительстве, что от подобного механизма нужно отказаться. Глава региона пояснил, что модель долевого строительства себя исчерпала, настала пора переходить к другим, более цивилизованным формам работы, при которых риски будут лежать на самих застройщиках и банках, а не на людях.