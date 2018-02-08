/ Новый мост через реку Ураим воздвигнут по решению суда

Аварийная конструкция угрожает жизни местных жителей.

Жители Нязепетровского района обратились в прокуратуру с жалобой на состояние моста через реку Ураим. Навесная конструкция связывает поселок с «большой землей», однако крепостью не отличается. По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию городского поселения обязанность устранить нарушения.

Установлено, что в муниципальной собственности Нязепетровского городского поселения находится деревянный мост через реку Ураим, общее техническое состояние моста оценивается как неудовлетворительное. В связи с аварийным состоянием моста проезд по нему запрещен с установкой соответствующих дорожных знаков. При этом в ходе проверки установлено, что на улице Школьная Нязепетровска проживают жители Нязепетровского городского поселения, для которых указанный мост является единственным способом добраться к месту проживания на автотранспорте. Администрацией какая-либо работа по восстановлению, либо реконструкции моста не велась, иные меры, направленные на обеспечение проезда граждан к своим домам, не принимались. Кроме того, учитывая отсутствие надлежащего транспортного сообщения, у автомашин экстренных служб отсутствует возможность добраться до домов, иных построек, в том числе и жителей улицы Школьной с целью оказания им первой и иной помощи, что создает угрозу жизни и здоровья граждан. — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Решением Нязепетровского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены, на местную администрацию возложена обязанность обеспечить безопасное сообщение с жилым сектором на обеих сторонах реки. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение поставлено прокуратурой района на контроль.

