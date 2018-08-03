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/ Привлекать дольщиков теперь смогут только опытные застройщики

Привлекать дольщиков теперь смогут только опытные застройщики

Благонадежные компании узнали об изменениях в долевом строительстве.
сегодня в 11:13
  |  Общество

Долевое строительство не исчезает в России, однако становится жестко контролируемым. Об этом говорил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, Президент РФ также поддерживает данную точку зрения. В итоге с 1 июля вступили в силу поправки, например, компания-застройщик должна уже три года успешно работать в этой сфере, построить не меньше 10 тысяч квадратных метров жилья и иметь в запасе 10% собственных или 40% кредитных средств.

С нововведениями застройщики могли познакомиться в Москве. От Челябинской области туда направили ЮУ КЖСИ, «СК «Челябинскгражданстрой»», «СК «Никс»», «Экосити» и «Икар». Они считаются надежными застройщиками.

В переходный период важно, чтобы все участники рынка трактовали новое законодательство одинаково. Для того, чтобы разобрать наиболее острые вопросы и выслушать предложения застройщиков, федеральные и региональные власти сейчас активно проводят совещания и круглые столы, посвященные нововведениям в сфере долевого строительства. — рассказал заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Андрей Фалейчик.

Такой же тематический конгресс скоро состоится в Челябинской области. Там тоже поднимут вопрос банковского сопровождения застройщика, когда будет пресекаться нецелевое использование средств. Расскажут о жестком контроле за сроком сдаче домов.

Узнать больше об участии в долевом строительстве по новому закону можно будет 7 августа во дворце спорта «Юность».

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