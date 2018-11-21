/ На Южном Урале разыскивают 82-летнего пенсионера

Петр Смоляков ушел из дома 30 октября.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Южного Урала разыскивает 82-летнего пенсионера Петра Смолякова из поселка Булзи Челябинской области. Мужчина уехал в село Тюбук, Каслинского района, расстояние до которого меньше 13 километров.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые. Был одет в черную осеннюю куртку, темно-синий спортивный костюм с белыми лампасами, меховые галоши, черная кожаная меховая кепка. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Представители поискового отряда предупреждают, что мужчина может быть дезориентирован в пространстве. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Петра Смолякова, просят сообщить по телефону 8−800−700−54−52 или по номеру 112.