Отец Иоанн вновь вернулся в Храма Вознесения Господня

Вместе с матушкой Ниной они приглашают всех на службу.

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Долгожданное развязка истории в селе Чудиново наконец-то наступила: отец Иоанн вновь вернулся в Храм Вознесения Господня. Ранее епископ Троицкого и Южноуральского Пармен принял решение о том, что отец Иоанн более не может быть настоятелем. Сейчас же отец Иоанн вернулся в место, которое восстанавливал по кирпичику.

«Отец Иоанн в Храме, уже служит. Митрополит Григорий благословил его. Можете приезжать к нам», — рассказала сайту «Первый областной» матушка Нина.

Напомним, что история берет свое начало когда отец Иоанн выступил против перезахоронения блаженной Дунюшки, могила которой расположена в Чудиново. Сразу после этого епископ Троицкий и Южноуральский Пармен решил уволить отца Иоанна с должности. На его место был назначен священник Сергий Лабынский. Отца Иоанна с матушкой Ниной попросили освободить церковный дом.

Из-за конфликта в селе Чудиново, на заседании Священного Синода, которое состоялось 25 декабря, было принято решение об освобождении епископа Троицкого и Южноуральского Пармена освободили от управления Троицкой епархией, а отец Иоанн был возвращен в Храм Вознесения Господня.