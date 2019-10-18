Защитник Дунюшки, отец Иоанн, рассказал, чем займется после смещения с должности

Пост настоятеля Храма Вознесения Господня в селе Чудиново займет другой человек.

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Верующие южноуральцы очень обеспокоены смещением с поста настоятеля Храма Вознесения Господня отца Ионна. Неравнодушные люди считают, что с приходом нового настоятеля в селе Чудиново все изменится, к тому же, переживают и за самого отца Ионна, который прослужил в храме много лет.

Совсем недавно отец Иоанн выступил против перезахоронения блаженной Дунюшки, к могиле которой приезжают верующие со всей России. Епархия предложила перенести останки в другой храм, но отец Иоанн и прихожане были против. Спор привел к тому, что отца Иоанна сняли с поста настоятеля Храма.

«На совещании со священством Троицкой епархии епископ объявил о решении о снятии отца Иоанна, который сейчас в первом за очень много лет отпуске, с обтекаемой формулировкой назначения „почетным настоятелем“, удивительная, доселе неизвестная, практика. По слухам, отца Иоанна попросили освободить дом настоятеля для нового назначенца», — сообщает пользователь Елена Владимировна.

Отец Иоанн подтвердил, что пост настоятеля он больше не занимает.

«По поводу указа о том, что я больше не буду настоятелем, мы с епископом извинились друг перед другом. Когда я был настоятелем, моим долгом было защищать Дунюшку, а чем теперь мы займемся — когда начальник уходит с завода, он либо отдыхает, либо ищет другую работу. Больше ничего не могу сказать, „не печись о завтрашнем дне“», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» отец Иоанн.

Дом настоятеля они с женой уже освободили. Чем займутся пожилые супруги — неизвестно. Пока они планируют остаться в селе Чудиново.

«В Храме я проработала более 30 лет, работа была сложная, может быть мы отдохнем. Из Чудиново уезжать пока не планируем, мы столько лет тут прожили, часто бывали у Дунюшки, не хочется уезжать. Нам сказали освободить жилье, были проблемы с тем, где жить, но нашли место, где сможем остановиться», — рассказала супруга отца Иоанна матушка Нина.

Напомним, что Дунюшка или Евдокия Маханькова — родилась в деревне в Челябинской области. У блаженной была сложная судьба: ее мать умерла, когда Евдокия была маленькой. Отец отправил ее в соседнюю деревню, работать нянькой. В какой-то момент ее схватил разбойник и продержал взаперти в лесу. После того, как она оттуда сбежала, Евдокия начала работать и молиться в храме Вознесения Господня в село Чудиново. После того, как ее арестовали, Дуняшу отправили в психбольницу, откуда позже выпустили.

На ее могилу уже 70 лет приезжают верующие. По их словам, после того, как они посещают ее захоронение, они чувствуют облегчение, находят решение своих проблем, а некоторые даже исцеляются от болезней.