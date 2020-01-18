Мощи почитаемой Дуняши не станут перевозить из села Чудиново

Состоялось собрание духовенства Троицкой епархии.

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Митрополит Челябинский и Миасский Григорий временно назначен управляющим Троицкой кафедры. Владыка и священники обсудили важные вопросы ушедшего года. Митрополит Григорий с большим сожалением отметил, что епархия терпела серьезные потрясения, но идти вперед нужно без распрей и пересудов.

«Отцы, главное для нас — не раскачивать корабль, в котором мы все плывем по бурному житейскому морю. Бывает очень трудно, сложно при контакте с людьми. Иногда из-за неправильных действий возникают разного рода конфликты. Эти конфликты всегда нужно уврачевывать. Если ничего невозможно сделать — нужно хотя бы молиться», — сказал митрополит.

Сложная ситуация сложилась в храме Вознесения Господня в селе Чудиново Октябрьского района. Весь год там были разногласия из-за нового настоятеля храма отца Сергия (Лабынцева), назначенного епископом Парменом, и которого не приняли прихожане, а также из-за возможного переноса мощей почитаемой у православных Евдокии Чудиновой. Как отметил митрополит, все распри остались в прошлом.

«Отцы, вы должны молиться и о том, чтобы Господь направил сюда новым епископом человека, который будет радеть о благе церкви здесь. Добрый архиерей — это милость Божия, а милость Его нужно заслужить. Поэтому еще и еще раз прошу вас молиться Спасителю нашему и просить его направить нам хорошего архиерея», — призвал священнослужителей владыка.

Стоит полагать, что все в Чудиново наладится, старый священник отец Иоанн (Мелехин) уже вернулся к служению в храме, местные жители считают это настоящей благодатью.