Для поездки в санаторий понадобится справка об отсутствии коронавируса

Здравницы с медлицензией начали работу с 15 июня.

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Сегодня, 15 июня, по решению губернатора свою работу могут возобновить санатории и здравницы, которые имеют медицинскую лицензию. Тем не менее, для того, чтобы начать принимать проживающих, им необходимо выполнить ряд условий. Так, весь медперсонал и прибывающие на отдых люди должны быть обследованы методом ПЦР на коронавирус. Это позволит исключить занос инфекции в санаторий и избежать образования очага заболевания. Все помещения должны проходить регулярную дезинфекцию, а питание необходимо выстроить в особом режиме с учетом соблюдения социальной дистанции.

«На наш взгляд, при соблюдении всех этих необходимых норм удастся избежать каких-либо вспышек и заносов. Но очень важно, чтобы санатории соблюдали это, и мы планируем, что такие проверки в течение этой недели по тем санаториям, которые решили открыться, они пройдут, для того, чтобы проконтролировать те рекомендуемые нормы, которые введены Роспотребнадзором для их работы», — рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области ирина Гехт.

Не все санатории и здравницы, которым дали возможность возобновить работу, решились начать принимать посетителей. Многие сочли это экономически невыгодным из-за высоких расходов на анализы и диагностику. К тем же, кто все-таки решился, как и к их клиентам требования будут предъявлены достаточно жесткие.

«Нужна справка (об отсутствии заболевания — прим. ред.), более того, нужен анализ. сделанный не менее чем за три дня до заезда в санаторий. Наполненность санаториев проживающими также не должна превышать 50% от плановой мощности, плюс организация питания с социальным дистанцированием, также и организация процедур, дезинфекционный режим. Требования достаточно жесткие к санаториям, что, естественно, вызвано в первую очередь требованиями безопасности проживающих и персонала этих здравниц», — отметила Ирина Гехт.

Отметим, что продолжается работа по приемке летних оздоровительных лагерей для детей. Власти региона надеются, что они смогут открыть свои двери к 1 июля, а эпидобстановка к этому времени сгладится.