/ Каргинский парк в Сатке станет излюбленным местом отдыха горожан

По программе «Реальные дела» на реконструкцию городов Челябинской области направят 1,5 млрд рублей.

«Дикий уголок» в центре Сатки превратится в настоящий парк для комфортного семейного отдыха. Сейчас лесной массив и прилегающий к нему карьер делят город на две части. Это затрудняет передвижение велосипедистов и пешеходов. В основном они пользуются экотропой, чтобы сократить путь. Ее преображение — первый пункт в работе над «диким» Каргинским парком. «Тропу здоровья» дополнят освещением и твердым настилом. Также в парке появится сеть малых прогулочных троп.

В парке намерены обустроить площадку для городских инициатив: танцев, театральных постановок, фестивалей, ярмарок, выставок. Пруд и лесной массив, в который переходит парк, тоже благоустроят, сохранят выделенную спортивную зону.

«Очистка Каргинского пруда является приоритетной задачей для возвращения привлекательности парку. На берегу будет создан пляж для купания и загара, вокруг будет произведено озеленение и очистка зелёных насаждений, разместятся малые архитектурные формы. А в северной части пруда появится лодочный причал. — прокомментировал предстоящую работу глава Саткинского района Александр Глазков.

Работы в Каргинском парке начнутся благодаря проекту «Реальные дела». Малые города, участвовавшие во Всероссийском конкурсе благоустройства, в том числе Сатку, поощрили при распределении бюджета. Финансирование для них увеличили в 3 раза.

Появление в Сатке нового общественного пространства удовлетворит запросы и культурные потребности жителей города, а развитие спортивной инфраструктуры обеспечит проведение активного здорового досуга. Уверен, что новый парк станет любимым местом отдыха у горожан. Реализация проектов по благоустройству наших населенных пунктов — приоритетная задача для муниципальных властей и правительства области. В следующем году на ее реализацию в Челябинской области будет направлено свыше 1,5 млрд рублей. — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Обустройство Каргинского парка пройдет в 2 этапа. На первый, уже в следующем году, из бюджета области выделят 84 миллиона рублей, еще 7 миллионов пойдут из местного бюджета и от частных инвесторов. Общую стоимость проекта оценивают в 185 миллионов. Ежегодно на эксплуатацию будет нужно около 4,4 миллионов, но прибыль в городской бюджет будет ощутимо больше — от 6 миллионов рублей.

Напомним, что «Реальные дела» — инициатива губернатора Бориса Дубровского, которая нашла отклик у жителей региона. Глава Челябинской области в этом году назвал программу одним из пяти приоритетов для поступательного развития региона.