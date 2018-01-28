/ Андроидов для «Почты России» построили юные робототехники Челябинской области

В регионе завершился фестиваль «РобоФест».

Юные робототехники презентовали результаты своей долгой работе на региональном фестивале «РобоФест». Участниками были дети от 6 до 17 лет — всего 135 команд. Как отмечают эксперты, каждый из робототехников, несмотря на юный возраст, прекрасно ориентировался в теме и мог объяснить принцип работы своих устройств. Например, о ременной и зубчатой передаче с руководителем направления по развитию системы профессионального образования ЧТПЗ дискутировал 6-летний ребенок.



Число участников растет с каждым годом. До регионального этапа проходят муниципальные. Такая массовость позволяет нам занимать призовые места на всероссийских и мировых соревнованиях. — прокомментировал министр образования Александр Кузнецов.

Старшим участникам «РобоФеста» предлагали собрать автоматизированную линию по работе с письмами и посылками. Такие задания, по мнению организаторов, показывают общественную направленность увлечения ребят.



Победители регионального этапа продолжат участие в конкурсе, но теперь уже на всероссийском уровне. «Робофест» пройдет в Москве 7 и 9 марта. Школьники, лучше всех решившие задачи по физике и создавшие идеального робота, получат 100 баллов к ЕГЭ при поступлении на соответствующую специальность в МГУ.