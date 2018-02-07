/ Доставляемые «Почтой России» штрафы ГИБДД разрешат оплатить на льготных условиях

Изменения в законе предложили сотрудники МВД.

Льготный период для оплаты штрафов ГИБДД может длиться больше 20 дней, если уведомление будет доставлять «Почта России». Такую поправку в существующий закон предлагает внести МВД. Если уведомление о штрафе придет поздно, то вернуть себе льготный период можно будет через суд или представителей ГИБДД.

Предлагается внести изменения, предусматривающие возможность восстановления судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности, двадцатидневного срока, установленного для уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа, в случае его пропуска лицом, когда копия постановления о назначении административного штрафа, направленная по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения указанного срока. — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас поправки в существующий закон находятся на рассмотрении.



Напомним, при своевременной оплате штрафа сумма сокращается до 50%. Если в течение двух месяцев штраф не оплачивают, он считается просроченным. Дело по совершенному нарушению переходит судебным инспекторам, они приступают к взысканию.