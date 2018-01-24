/ Экс-начальник отделения «Почты России» осуждена за использование служебного положения

Женщина «заработала» 94 тысячи рублей на своих клиентах.

Экс-начальник одного из отделений «Почты России» в Челябинске получил реальное наказание за присвоение денег клиентов. Сумма ущерба оценивается в 94 тысячи рублей. Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны, взыскав ущерб.

В суде установлено, что подсудимая, являясь начальником одного из отделений почтовой связи Челябинска в период с февраля по май 2017 года совершила хищение вверенного ей имущества, а именно умышленно не внесла в основную операционную кассу денежные средства от приема коммунальных платежей и электронных переводов в сумме около 94 тысяч рублей, принадлежащие Челябинскому почтамту управления федеральной почтовой связи Челябинской области, после чего присвоила указанные денежные средства. В последствии, при составлении ежедневных сводных денежных отчетов внесла в них заведомо ложные сведения о нахождении денежных средств в кассе почтового отделения. — сообщили сайту Первый областной в пресс-службе прокуратуры региона.

Отметим, что недостача денежных средств была выявлена в результате внеплановой служебной проверки, организованной руководством Челябинского почтамта. По ее итогам виновную уволили.