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/ Отдаленным районам Челябинской области помогут перейти на цифровое вещание

Отдаленным районам Челябинской области помогут перейти на цифровое вещание

Региональное министерство связи подписало договор с крупным оператором.
сегодня в 15:59
  |  Общество

Легко перейти на цифровое телевидение смогут южноуральцы, которые подключили спутниковое ТВ МТС. Компания подписала договор с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области. Благодаря соглашению получится обеспечить телевидением даже «слепые зоны» региона. При этом абонентскую плату за просмотр первого и второго мультиплексов взимать не будут.

Мы подтверждаем свою готовность предоставить жителям возможность бесплатно смотреть двадцать основных федеральных каналов с помощью спутникового ТВ, чтобы даже жители отдаленных населенных пунктов могли пользоваться современными технологиями и не были отрезаны от мира. — прокомментировал подписание Меморандума глава регионального филиала МТС Вячеслав Бежин.

Чтобы получить доступ к цифровому телевидению, пользователи должны приобрести специальное оборудование для приема спутникового сигнала оператора.

Право на получение информации гарантировано гражданам Конституцией РФ. А телевидение на сегодня является основным источником информации. Поэтому нам, как руководству региона крайне важно обеспечить жителям возможность получения бесплатных качественных телевизионных сервисов, гарантированных законодательством РФ. И мы вместе с операторами спутникового вещания нацелены на то, чтобы совместными усилиями помогать гражданам получить доступ к необходимым услугам и быть уверенными в качестве сервисов и их работе в долгосрочной перспективе. Подписанное соглашение закрепляет наши намерения и гарантирует гражданам получение качественных и надежных телевизионных сервисов. — сказал и.о. Министра информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

Напомним, что переход на цифровое вещание осуществится 14 октября 2019 года. В «цифре» будут вещать «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «5 канал», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «Телецентр», «Россия Культура», СТС, ТНТ, «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «Мир», «ТВ3», «МузТВ».

Что такое цифровое вещание, зачем на него переходить и как получить компенсацию, читайте здесь.

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