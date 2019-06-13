/ О подключении к цифровому телевидению расскажут в прямом эфире

Аналоговое телевидение должны были отключить 3 июня, но теперь объявлена новая дата —14 октября. У многих могло создаться впечатление, что отключения вообще не будет, но это нет так. Прекращение работы аналога стоит ожидать уже этой осенью. И к этому времени всем заинтересованным нужно успеть подготовиться: проверить свои телевизоры и, если нужно, купить приставки.
Более подробно об особенностях подключения цифрового телевидения можно узнать на онлайн-трансляции 13 июня, которую проведут Александр Козлов, Министр информационных технологий и связи Челябинской области и Владимир Гулин, главный инженер Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра, в пресс-центре ОТВ. Спикеры расскажут, куда обращаться для подключения приставки, что делать, если какой-то из каналов перестал вещать, или кому положена компенсация за покупку приставки.
Присоединится к прямой трансляции можно 13 июня в 14.00 (по челябинскому времени) на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного».
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