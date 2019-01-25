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сегодня в 15:11
Пробки образовались из-за снежной завесы в Челябинске
В течение дня количество баллов только увеличивается.
/ Запущен обратный отсчет до отключения аналогового вещания в Челябинской области

Запущен обратный отсчет до отключения аналогового вещания в Челябинской области

Следить за количеством оставшихся дней можно на сайте смотрицифру.рф.
сегодня в 20:09
  |  Общество

Российская телевизионная и радиовещательная сеть запустила обратный отсчет до отключения аналогового вещания в Челябинской области. Наш регион включен в третий этап отключения, который запланирован на 3 июня 2019 года. График отключения утвержден решением Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года.

В течение недели после отключения на аналоговых частотах зрители увидят информационный экран о переходе на цифровое ТВ. Отметим, что до 2019 года все регионы полностью запустили цифровую телесеть.

Определить, какое телевидение дома или на садовом участке, а также подготовиться заранее к переходу с «аналога» на «цифру», можно уже сейчас. Для этого нужно посмотреть на экран телевизора. Если рядом с логотипом «Первого канала» или другого федерального канала стоит буква «А», позаботьтесь о перенастройке телевизора или приобретите новое цифровое оборудование — телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 или приставку DVB-T2 в дополнение к старому телевизору. Поддерживаемые стандарты можно посмотреть на шильде с обратной стороны телевизора, на упаковке, в паспорте товара или спросить у продавца в магазине техники. — рассказали в пресс-службе Министерства информтехнологий и связи.

Отметим, региональные каналы и телеканалы, которые не входят в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание. Решением государственной комиссии по радиочастотам возможность использования радиопередающих устройств аналогового телевизионного вещания продлена до 19 августа 2020 года. Это позволит телеканалам, не вошедшим в первый и второй мультиплекс, продолжить аналоговое вещание.

Таймер обратного отсчета до отключения аналогового вещания в Челябинской области можно посмотреть на сайте. По вопросам подключения цифрового ТВ можно обратиться по телефону 8 (800) 220-20-02.

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