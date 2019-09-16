Жителям Челябинской области расскажут о переходе на цифровое телевидение на местных телеканалах

Южноуральцы узнают, куда обратиться за помощью в подключении необходимого оборудования.

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В Челябинской области активно ведется подготовка перехода с аналогового на цифровое телевидение. Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова подчеркнула необходимость оповещения южноуральцев о том, как будет проходить процесс перехода и какую помощь могут получить граждане.

«Для того, чтобы выступить на телевидении, будет выбран спикер, который сможет грамотно объяснить южноуральцам, что именно необходимо сделать, чтобы получить помощь», — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Отметим, что за помощью южноуральцы могут обратиться в администрации районов по месту проживания, а также в службы социальной защиты. Для нескольких категорий граждан положены компенсирующие выплаты, которые покроют часть расходов на приобретение оборудования. Также, для того, чтобы помочь жителям подключить цифровые приставки, будут работать волонтеры.