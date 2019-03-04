/ Челябинская телебашня заиграет новыми красками

Из-за подготовки башни к преображению, жителей города будут ждать кратковременные перерывы в телерадиовещании.

Жители Челябинска и близлежащих населенных пунктов будут наблюдать кратковременные перебои в телерадиовещании с 4 марта по 5 апреля. Отсутствие сигнала будет связано с тем, что челябинскую телебашню будут готовить к преображению.

Телебашня будет покрашена и оборудована подсветкой. Это не только обеспечит безопасность полетов, но и сделает ее достопримечательностью Челябинска. Эти работы проводятся по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Красить башню будут уже весной, к осени на ней появится подсветка.

Начнутся работы уже на этой неделе. Из-за демонтажа неиспользуемых конструкций, будет отключено приемо-передающее оборудование. Этого требует техника безопасности.

Белый шум на телеканалах «Петербург – 5 канал» и «ЧЕ», а также отсутствие сигнала 11 радиостанций - «Love радио» (94,6 МГц), «Комсомольская правда» (95,3 МГц), «Интерволна» (66,74 МГц), «L-радио» (104,9 МГц), «Радио 7» (105,4 МГц), «Дети FM» (96,8 МГц), «Бизнес FM» (100,8 МГц), «Радио Спорт» (102,4МГц), «Наше радио» (103,5 МГц), «Русское радио» (104,1 МГц), «Дача» (98,7 МГц) – в будние дни будут кратковременными. — сообщает Министерство информационных технологий и связи Челябинской области.

Перебои в телерадиовещании ожидаются:

