/ Челябинская телебашня заиграет новыми красками

Жители Челябинска и близлежащих населенных пунктов будут наблюдать кратковременные перебои в телерадиовещании с 4 марта по 5 апреля. Отсутствие сигнала будет связано с тем, что челябинскую телебашню будут готовить к преображению.
Телебашня будет покрашена и оборудована подсветкой. Это не только обеспечит безопасность полетов, но и сделает ее достопримечательностью Челябинска. Эти работы проводятся по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Красить башню будут уже весной, к осени на ней появится подсветка.
Начнутся работы уже на этой неделе. Из-за демонтажа неиспользуемых конструкций, будет отключено приемо-передающее оборудование. Этого требует техника безопасности.
Белый шум на телеканалах «Петербург – 5 канал» и «ЧЕ», а также отсутствие сигнала 11 радиостанций - «Love радио» (94,6 МГц), «Комсомольская правда» (95,3 МГц), «Интерволна» (66,74 МГц), «L-радио» (104,9 МГц), «Радио 7» (105,4 МГц), «Дети FM» (96,8 МГц), «Бизнес FM» (100,8 МГц), «Радио Спорт» (102,4МГц), «Наше радио» (103,5 МГц), «Русское радио» (104,1 МГц), «Дача» (98,7 МГц) – в будние дни будут кратковременными. — сообщает Министерство информационных технологий и связи Челябинской области.
Перебои в телерадиовещании ожидаются:
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с 4 по 7 марта, с 11 по 15 марта 2019 года с 08:00 до 15:00 по московскому времени общей продолжительностью не более 22 часов;
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с 18 по 22 марта 2019 года с 08:00 до 15:00 по московскому времени общей продолжительностью не более 3 часов;
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с 25 по 29 марта 2019 года с 08:00 до 15:00 по московскому времени общей продолжительностью не более 3 часов;
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с 1 по 5 апреля 2019 года с 08:00 до 15:00 по московскому времени общей продолжительностью не более 3 часов.