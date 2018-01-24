/ Родители выдали судебным приставам безответственного сына

Молодой человек несколько лет не оплачивал штрафы и скрывался от закона.

Челябинские приставы поймали 20-летнего должника, умело скрывавшегося от них несколько лет. Парня оштрафовали за нетрезвое вождение на 30 тысяч рублей в мае 2016 года, но штраф остался не погашен, а извещения от судебного пристава были проигнорированы. В августе 2017 года должник попался на пьяном вождении повторно. Судебные приставы пытались застать его по месту прописки. В итоге родители, устав от постоянных визитов людей в погонах и «достижений» сына, рассказали о его местонахождении.

Родители сообщили, что непутевый сынок собирался навестить в этот день бабушку, поэтому есть вероятность застать его по ее адресу. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Ленинского района, целью которых был принудительный привод должника к приставу-исполнителю, прибыв по указанному адресу, нашли там молодого человека, но учитывая его «геройское» прошлое, решили сразу доставить парня в полицию. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФССП по Челябинской области.



Должника поместили в изолятор, ему вменяют два уголовных дела. В ближайшее время молодой человек домой не вернется.