От строительства детской хирургии челябинский бор только выиграет: его территория увеличится на 50 Га

Расширить границы парка, но исколючить участок под строительство, депутатам предложил министр экологии.

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Комитет Законодательного Собрания по экологии и природопользованию рассмотрели вопрос об изменении границ челябинского городского бора, с которым обратился министр экологии Сергей Лихачев. Для того, чтобы на территории городского бора можно было построить новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы, необходимо исключить из него небольшую часть. Внесение изменений обусловлено тем, что строительство невозможно осуществить в другом месте.

«Из состава памятника природы предлагается исключить участок для расширения ЧОДКБ и территории, занятые захоронениями. Одновременно в состав памятника природы включается территория около 60 гектаров, что в 10 раз больше исключаемой. В результате площадь памятника природы увеличится на 54,13 гектаров», — отметил Сергей Лихачев.

На территории бора будут проведены компенсационные работы.

Кроме того, на заседании комитета был отмечен факт, что в Заксобрание поступает множество обращений по этому вопросу. Большинство заявителей выступают за то, чтобы хирургический корпус был построен.

Также были отмечены планы председателя комитета Константина Струкова, а также его заместителя Александра Федорова, выступивших с предложением закупить 1200 крупномеров, которые высадят на территории бора уже весной 2020 года. Разместить их могут и возле областной детской больницы.