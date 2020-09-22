От слов к действию: на соблюдение масочного режима начали проверять магазины Челябинска

Не все прошли контроль, проверки продолжатся.

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В понедельник, 21 сентября, на аппаратном совещании в мэрии Наталья Котова поручила подчиненным ужесточить контроль соблюдения масочного режима в общественном транспорте и магазинах. Градоначальница выразила резкое недовольство тем, что персонал зачастую его соблюдает, но совершенно не требует того же от посетителей. В больше степени торговые точки ограничиваются лишь объявлениями о необходимости надеть маски только на входе.

В тот же день сотрудниками Управления по торговле и услугам Администрации Челябинска была организована внеплановая выездная проверка в магазинах и торговых комплексах города.

«Проверено 40 магазинов и 138 отделов в одном из торгово-развлекательных комплексов. В 10 отделах сотрудники не имели средств индивидуальной защиты. С руководителями предприятий торговли проведены разъяснительные беседы о недопустимости работы продавцов без масок, а также о недопустимости обслуживания покупателей, не имеющих защитных масок», — сообщили о результатах в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии сообщили, что проверки будут продолжаться. Соблюдение масочного режима не прихоть чиновников, он был введен для безопасности граждан в период распространения коронавирусной инфекции. Средства индивидуальной защиты и личная гигиена помогут южноуральцам уберечься от заражения.