/ От редкой патологии позвоночника избавили пациентку челябинские врачи

Они провели уникальную операцию, которую обычно делают в федеральных центрах.

Пациентку с редкой патологией вылечили в челябинской больнице № 3. Врачи заметили образование на позвоночнике, из-за которого женщина испытывала постоянные боли в спине. Рентгеновские снимки ничего не показывали, а проблема усугублялась. В итоге врачи отделения травматологии и ортопедии поставили диагноз и сообщили, что нужна операция. Она шла в два этапа: сначала удалили дестабилизирующую позвоночник конструкцию через малоинвазивный доступ, а затем и пораженное метостазом тело позвонка.

Выявляемость данного состояния очень низкая, обусловлено это тем, что на рентгене его не видно, и понять, почему человек начинает, казалось бы, без причины испытывать боль, непросто. Мы с учетом анамнеза выполнили дополнительные исследования и выявили в позвонке метастаз. Было принято решение о его радикальном удалении. — рассказал врач травматолог-ортопед Николай Оришич.

До операции пациентка перенесла онкологическое заболевание. Сейчас женщина восстанавливается в отделении реабилитации. Все лечение проходит в Челябинске, но обычно в таких случаях пациентов отправляют в другие города.