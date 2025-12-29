От «Профессионалитета» до кампуса: как инфраструктура влияет на образование в Челябинской области

Об итогах 2025 года в сфере образования в интервью ИА «Первое областное» рассказал глава Минобрнауки Виталий Литке

Четыре новые школы, семнадцать кластеров «Профессионалитета», пять молодежных лабораторий и десятки отремонтированных объектов — 2025 год стал временем большой стройки в сфере образования региона. В интервью ИА «Первое областное» министр Виталий Литке объяснил, почему инвестиции в инфраструктуру — это инвестиции в будущее детей, и ответил на острые вопросы родителей о нагрузке, второй смене и родительском контроле за уроками.

— Виталий Владимирович, учебный год в разгаре, но уже можно оглянуться на уходящий год. Каким был 2025-й для образования региона? И что осталось в планах на следующий год?

— Вы знаете, наша система живет очень насыщенной жизнью, мы работаем с детьми буквально «от песочницы» до науки и университетов. Направлений много, и за каждым стараемся уследить.

Если же выделить главное, то, конечно, это развитие инфраструктуры. Это наш сквозной приоритет. Мы активно участвуем в федеральных программах, чтобы привлекать средства на капитальные ремонты — и в детских садах, и школах, и колледжах, и в лагерях отдыха. Эту работу продолжим и в следующем году, вместе с муниципалитетами.





Когда, например, заканчивается ремонт в школе, это как глоток свежего воздуха. Полностью меняется пространство, по-новому в него включаются дети, родители, учителя. Сам образовательный процесс выходит на другой уровень. В этом году у нас была большая победа — мы открыли новые школы: две в Челябинске и долгожданную школу в 147-м микрорайоне Магнитогорска, в поселке Увельский — новый корпус школы № 1. Проекты были сложные, но мы справились благодаря поддержке губернатора и правительства. Сейчас там уже идет учеба, а мы продолжаем строить.

Работаем и над отдыхом детей. В этом году капитально отремонтировали лагерь «Орленок» в Снежинске. Буквально на днях там завершилась первая, трехдневная, смена.

— А что в сфере среднего профессионального образования?





— Здесь у нас мощный двигатель — федеральный проект «Профессионалитет». В этом году мы добавили четыре новых кластера, всего их стало 17. В следующем — будет уже 22. Это колоссальные возможности. Каждый кластер — это в среднем 150 миллионов рублей инвестиций в новейшее оборудование и образовательную среду. Колледж буквально рождается заново. И что особенно ценно — работодатели тут не просто обеспечивают софинансирование, а активно включаются в программы, чтобы студент плавно переходил из учебы на производство. Огромная благодарность Союзу промышленников и предпринимателей за это сотрудничество. Вместе мы настраиваем подготовку кадров под нужды нашей экономики.

— Вузы тоже не остаются в стороне?

— Конечно! Работа идет сразу по нескольким направлениям. В этом году благодаря поддержке губернатора мы открыли в университетах пять молодежных лабораторий. Их задача — уже сейчас, пока строится кампус, собирать вокруг себя молодые научные команды, налаживать связи с индустрией. Потом это ядро переедет в кампус и будет масштабировать работу.





О самом кампусе: уже второй год в первых гостиницах живут студенты, отзывы прекрасные, даже лист ожидания есть.





Вузы заселяют туда в первую очередь самых достойных. В следующем году достроим еще шесть гостиниц, и с 1 сентября 2026-го появится больше 3 тысяч новых комфортных мест. Это мощнейший магнит для талантливой молодежи, в том числе из других регионов и стран.





Мы активно работаем с международными партнерами — первые иностранные студенты уже проживают в наших гостиницах кампуса. Челябинск становится настоящим центром притяжения. Здесь, на таких площадках, в новой среде, можно получить отличное образование и стать высококлассным специалистом в востребованных отраслях.

— То есть, если кратко, именно среда, инфраструктура задают тон развитию образования?

— Верно. Но и по содержанию нам есть чем гордиться. Посмотрите, как растут наши педагоги! Уже второй год в регион приезжает малый «Хрустальный пеликан» — это серьезное достижение. Видно, как системно идет подготовка конкурсантов. И каждая победа дает импульс всей системе.





Отдельно отмечу успехи в деле привлечения молодых педагогов. Вместе с педуниверситетом мы запустили проект «Педагогический профессионалитет»: студенты старших курсов приходят в школы, погружаются в практику, а затем остаются работать. Уже есть отличные примеры. И конечно, помогает программа поддержки: за три года молодой педагог получает 300 тысяч рублей. Через нее прошло уже около 1200 человек.

А еще у нас прекрасно развивается «Курчатов Центр» для талантливых ребят. В этом году мы вошли в топ-4 регионов России по числу призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников. Есть школы-лидеры — например, лицей № 31, чьи ученики побеждают на мировых олимпиадах. Это говорит об огромных возможностях.

— Давайте поговорим о кадрах. Как работает программа «Земский учитель»?

— Работает с 2020 года. Поучаствовало 258 педагогов, 203 из них продолжают работать. И что особенно важно — после окончания пятилетнего срока 69 человек остались в селах и малых городах. Программа очень нужная, будем ее продолжать.

— Учитель — профессия эмоционально очень затратная. Как, на ваш взгляд, педагогам беречь себя от выгорания?

— Профессия и правда непростая. Мы стараемся поддерживать учителей через методическую помощь, форумы, возможность обмениваться опытом. Например, недавно был на «Форуме в началке» — очень искренний и важный разговор.

Многое зависит от директора школы. Его задача — создать для учителя комфортные условия, чтобы тот мог сосредоточиться на главном.

И конечно, важны взаимоотношения с родителями. Мы стараемся выстраивать диалог так, чтобы было взаимное уважение. Учитель и родитель — не противоположные стороны, а союзники. У каждого своя роль в воспитании ребенка, и важно, чтобы они дополняли друг друга.

— Виталий Владимирович, к нам в редакцию постоянно поступают вопросы от родителей. Один из самых частых: учеба по субботам и сдвиги в расписании — доколе?! Это можно как-то контролировать?

— Это вопрос организации процесса внутри самой школы. Ее задача — составить расписание гармонично, чтобы не было перегрузок в один день. Я и сам в свое время учился по субботам — это нормально, если подход разумный. Главное — не допускать, чтобы в один день сваливалась куча сложных предметов или контрольных. Минпросвещения в этом плане предлагает школам готовые схемы, расписания — в зависимости от потребностей и особенностей. Новый приказ № 704 прямо направлен на снижение нагрузки, включая планирование учебного процесса, он дает школам четкие ориентиры. Например, закрепляет рекомендации по равномерному распределению контрольных работ, лимиты по количеству обязательных часов по определенным предметам. А если есть конкретные проблемы — всегда готовы подключиться и помочь школе найти решение.

— Второй больной вопрос — нагрузка на детей и родителей, домашние задания. Должны ли родители сидеть с детьми за уроками?

— Я, когда получается, помогаю своим, разбираем вместе сложные задания. Но задача школы — не в том, чтобы ребенок делал уроки с родителями, а в том, чтобы научить его делать их самостоятельно. Роль родителей — скорее организационная и поддерживающая: помочь настроиться, распределить время. Ведь домашнее задание — это еще и воспитание ответственности, умения организовывать себя. Этому нужно учить. Если же ребенок систематически говорит «я ничего не понимаю», это повод поговорить с учителем. То, что задают на дом, ребенок в идеале должен уметь сделать сам, потому что материал уже объяснили в школе.

— Многих волнует вторая смена. Может ли класс учиться во вторую смену несколько лет подряд?

— Есть правило: первые, пятые, девятые и одиннадцатые классы не учатся во вторую смену, чтобы можно было адаптироваться к новому этапу и подготовиться к экзаменам. У нас в регионе во вторую смену учится не более 20% школьников. Благодаря строительству новых школ мы постепенно сокращаем эту практику. Ситуация у нас в целом лучше, чем во многих регионах, но в густонаселенных районах вопросы еще остаются. Держим руку на пульсе.

— И традиционно — про ЕГЭ. Какие тренды?

— Мы стараемся мотивировать ребят выбирать естественно-научный профиль, чтобы шли в инженерные направления, научные. Есть прирост количества выбирающих профильную математику, информатику. И в целом можно сказать, что баллы по ЕГЭ у нас в области стабильно несколько выше, чем в среднем по России.

— Последний вопрос, скорее, житейский. Как родителям эмоционально поддержать ребенка в период экзаменов и поступления?

— Самое важное — дать понять, что экзамен — это не рубеж всей жизни, а просто этап, который требует собранности. Нужно уметь спокойно показать то, что знаешь. Готовиться — да, но без паники. И ребенок должен быть абсолютно уверен: что бы ни случилось на экзамене, мир не рухнет, любую ошибку можно исправить, а родители его любят и поддержат в любой ситуации. Это главное.