Челябинский педагог стал призером Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025»

С победой его поздравил губернатор Алексей Текслер



Учитель истории и обществознания школы № 147 Челябинска Глеб Фомин вошел в призеры главного педагогического состязания страны.





С достижением его поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Горжусь, что наш земляк, один из лучших выпускников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета блестяще представил Челябинскую область на федеральном этапе и вошел в число 20 лучших учителей страны, став в итоге одним из шести призеров Всероссийского конкурса „Учитель года“, обладателем „Малого хрустального пеликана“. Искренне рад, что в наши школы приходят молодые талантливые педагоги, способные увлечь детей, привить им любовь к знаниям и родной стране», — отметил в поздравлении глава региона.