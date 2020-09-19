81 пациент заболел коронавирусом в Челябинской области

На лечении остаются более 3 тысяч южноуральцев.

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На утро 19 сентября в Челябинской области официально зарегистрировано 15850 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболел 81 человек, 3 из них — школьники. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области находятся 3006 пациентов. Они получают всё необходимое лечение. За сутки выписано 20 человек, всего за время пандемии выздоровели 12359 южноуральцев»,— рассказали в ведомстве.

42 пациента переведены в больницы других регионов по месту прописки. По предписанию Роспотребнадзора в Челябинской области закрыт на карантин один класс.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека. От других причин: ишемическая кардиомиопатия, сахарный диабет (ковид сопутствующий) — пациент, 77 лет; цирроз печени, гипертензия (ковид сопутствующий) — пациент, 81 год»,— добавили в региональном Минздраве.

Всего за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 проведено 570 327 исследований. За прошедшие сутки взято 4175 тестов.