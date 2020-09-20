Ещё семь школьников заболели коронавирусом в Челябинской области

Всего за сутки в регионе инфекцию подхватили 80 человек.

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За последние сутки в Челябинской области 80 человек заболели коронавирусом. 7 из них — школьники. Всего в области зарегистрировано 15930 случаев заболевания COVID-19. Подробнее сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день, 20 сентября, в инфекционных отделениях городских больниц находятся 3065 пациентов. Они получают всё необходимое лечение. Их контакты отрабатываются сотрудниками Роспотребнадзора»,— прокомментировали в ведомстве.

За прошедшие сутки выписаны 17 южноуральцев, всего с начала пандемии коронавируса выздоровело 12376 пациентов. Один класс остаётся на карантине по предписанию Роспотребнадзора.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От прочих причин: острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 65 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 99 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 82 года; стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, гипертрофия миокарда (ковид сопутствующий) — пациент, 83 года»,— добавили в Минздраве.

За прошедшие сутки проведено 4734 теста методами ИФА и ПЦР. Всего с начала пандемии коронавируса проведено 575 061 исследований.