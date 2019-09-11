Освободить косаток из «китовой тюрьмы» помог житель Челябинской области

Сейчас в бухте под Владивостоком все еще остаются белухи.

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Житель Копейска поучаствовал в освобождении млекопитающих из так называемой «китовой тюрьмы». Сейчас в приморской бухте Средняя остаются более 70 белух.

Александр Васильев хотел увидеть косаток еще в детстве, но поскольку молодой человек не любит океанариумы, он решил узнать в интернете, где можно увидеть млекопитающих в дикой природе. Именно тогда копейчанин узнал о существовании «китовой тюрьмы» под Владивостоком и вступил в ряды спасателей косаток и белух.

«Было проделана очень большая работа простыми людьми. Нас было человек 30. Мы писали письма, помогали деньгами, сами ездили к этой тюрьме, чтобы люди могли это увидеть, поскольку она находится достаточно далеко. Мы выиграли все суды, теперь всех касаток уже выпустили, там осталось несколько десятков белух», — рассказал Александр Васильев.

Копейчанин также исполнил свою мечту. Буквально на днях он вернулся из поездки на Камчатку, где увидел косаток и даже поплавал с ними.

«Я даже не думал о том, было ли мне страшно или нет, о том, что подо мной 200-300 метров глубины, что это, так называемые killer-whales — киты-убийцы. Мне просто снесло башню», — поделился Александр Васильев.

Однако останавливаться на достигнутом зоозащитник не собирается. Сейчас Александр и его соратники добиваются освобождения всех млекопитающих, которые остались в «китовой тюрьме».

Скандал в Приморье разразился в 2018 году. Тогда зоозащитники сообщили о незаконной продаже косаток в Китай. Было возбуждено уголовное дело. Позже президент Владимир Путин поручил решить судьбу животных. На волю выпустили всех косаток и 12 белух. Еще более 70 пока остаются в «китовой тюрьме». А за освобожденными животными наблюдают ученые.